6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu

HER geçen yıl kapsamını genişleterek sürdürülen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali bugün başladı. Festivalde birbirinden farklı etkinliklerle hem çocukları hem de aileleri unutulmaz anlar yaşıyor. 6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali alanı hem çocuklar hem de ailelerin 2 gün boyunca doyasıya vakit geçirebilmeleri için her şey düşünülerek dizayn edildi. Alandaki 15 balon oyun parkı ve 20 oyun çadırında çocuklar ücretsiz oyunlar oynayabiliyor. Sahnede ise çocuk tiyatroları, çocuk gösterileri, palyaço, jonglör, sihirbaz gösterileri sahneleniyor. Ayrıca çocuklar festival alanında yer alan maskotlar, palyaçolar, tahta bacaklar, robotlar, yüz boyama, bubble atölyesi, balon katlama atölyelerinde keyifli vakit geçiriyor.Yeme-içme stantlarının da olacağı festivalde ziyaretçilere limonata ikram ediliyor.
SUNAY AKIN ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
Çocuk festivali kapsamında bu akşam saat 18.00’de Sunay Akın Belediye binası arkasındaki sahnede çocuklarla eğlenceli saatler yaşayacak. 28 Nisan Pazar akşamı saat 18.00’de ise düzenlenecek boya festivali etkinliğiyle 7’den 70’e festivale katılan herkes eğlenceye doyacak.
İŞTE 6. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ SAHNE PROGRAMI;
27 NİSAN 2024 CUMARTESİ
11:00 DJ PERFORMANSI
11:30 PALYAÇO GÖSTERİSİ
12:00 ÇEMBER GÖSTERİSİ
12:30 JONGLÖR GÖSTERİSİ
13:00 LOL BEBEK GÖSTERİSİ
13:30 BUBBLE GÖSTERİSİ
14:00 SİHİRBAZ GÖSTERİSİ
14:30 BALON KATLAMA GÖSTERİSİ
15:00 ALANYA BELEDİYE TİYATROSU ÇOCUK OYUNU
15:45 GÜRCİSTAN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
16:00 ALANYA KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ GÖSTERİSİ
16:15 ACRO JİMNASTİK GÖSTERİSİ
16:25 ALANYA ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU VALS DANS GÖSTERİSİ
16:35 ÖZBEKİSTAN LİTTLE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ
16:45 EDURUS KÜLTÜRLER ARASI KİŞİSEL GEL. DERNEĞİ ÇOCUK GÖSTERİSİ
16:55 HASAN ATICI İLKOKULU RİTİM VE FOLKLOR GÖSTERİSİ
17:05 GROOVE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ
17:20 HAYATE HANIM İLKOKULU FOLKLOR GÖSTERİSİ
17:30 PROTOKOL KONUŞMALARI VE SERTİFİKA TÖRENİ
18:00 SUNAY AKIN SÖYLEŞİ VE MASAL ANLATIMI
28 NİSAN 2024 PAZAR
11:00 DJ PERFORMANSI
11:30 JONGLÖR GÖSTERİSİ
12:00 SİHİRBAZ GÖSTERİSİ
12:30 LOL BEBEK GÖSTERİSİ
13:00 BALON KATLAMA GÖSTERİSİ
13:25 PALYAÇO GÖSTERİSİ
13:50 ALANYA KİDS CHOREOGRAPHY GÖSTERİSİ
14:00 EDURUS KÜLTÜRLER ARASI KİŞİSEL GEL. DERNEĞİ ÇOCUK GÖSTERİSİ
14:10 ALANYA KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ GÖSTERİSİ
14:20 ALANYA SANAT MERKEZİ HİP HOP DANS GÖSTERİSİ
14:40 GROOVE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ
14:50 ÖZBEKİSTAN LİTTLE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ
15:00 WALDORF OKULLARI KOROSU
15:15 KESTEL İLKÖĞRETİM OKULU RİTİM GÖSTERİSİ
15:30 TÜRKLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ KONSER
16:15 ALANYA BELEDİYE TİYATROSU ÇOCUK OYUNU
17:00 YEREL MÜZİK GRUBU KONSERİ
18:00 BOYA FESTİVALİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.