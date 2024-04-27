27 Nis 2024 - 14:43- Gündem G:

6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu

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6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Alanya Belediyesi binası arkasında gerçekleştirilen festival yarın da devam edecek

6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu mask
6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu
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HER geçen yıl kapsamını genişleterek sürdürülen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali bugün başladı. Festivalde birbirinden farklı etkinliklerle hem çocukları hem de aileleri unutulmaz anlar yaşıyor. 6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali alanı hem çocuklar hem de ailelerin 2 gün boyunca doyasıya vakit geçirebilmeleri için her şey düşünülerek dizayn edildi. Alandaki 15 balon oyun parkı ve 20 oyun çadırında çocuklar ücretsiz oyunlar oynayabiliyor. Sahnede ise çocuk tiyatroları, çocuk gösterileri, palyaço, jonglör, sihirbaz gösterileri sahneleniyor. Ayrıca çocuklar festival alanında yer alan maskotlar, palyaçolar, tahta bacaklar, robotlar, yüz boyama, bubble atölyesi, balon katlama atölyelerinde keyifli vakit geçiriyor.Yeme-içme stantlarının da olacağı festivalde ziyaretçilere limonata ikram ediliyor.

SUNAY AKIN ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Çocuk festivali kapsamında bu akşam saat 18.00’de Sunay Akın Belediye binası arkasındaki sahnede çocuklarla eğlenceli saatler yaşayacak. 28 Nisan Pazar akşamı saat 18.00’de ise düzenlenecek boya festivali etkinliğiyle 7’den 70’e festivale katılan herkes eğlenceye doyacak.

İŞTE 6. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ SAHNE PROGRAMI;

27 NİSAN 2024 CUMARTESİ

11:00 DJ PERFORMANSI

11:30 PALYAÇO GÖSTERİSİ

12:00 ÇEMBER GÖSTERİSİ                                                          

12:30 JONGLÖR GÖSTERİSİ

13:00 LOL BEBEK GÖSTERİSİ

13:30 BUBBLE GÖSTERİSİ

14:00 SİHİRBAZ GÖSTERİSİ

14:30 BALON KATLAMA GÖSTERİSİ

15:00 ALANYA BELEDİYE TİYATROSU ÇOCUK OYUNU

15:45 GÜRCİSTAN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

16:00 ALANYA KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ GÖSTERİSİ

16:15 ACRO JİMNASTİK GÖSTERİSİ

16:25 ALANYA ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU VALS DANS GÖSTERİSİ

16:35 ÖZBEKİSTAN LİTTLE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ

16:45 EDURUS KÜLTÜRLER ARASI KİŞİSEL GEL. DERNEĞİ ÇOCUK GÖSTERİSİ

16:55 HASAN ATICI İLKOKULU RİTİM VE FOLKLOR GÖSTERİSİ

17:05 GROOVE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ

17:20 HAYATE HANIM İLKOKULU FOLKLOR GÖSTERİSİ

17:30 PROTOKOL KONUŞMALARI VE SERTİFİKA TÖRENİ

18:00 SUNAY AKIN SÖYLEŞİ VE MASAL ANLATIMI

28 NİSAN 2024 PAZAR

11:00 DJ PERFORMANSI

11:30 JONGLÖR GÖSTERİSİ

12:00 SİHİRBAZ GÖSTERİSİ

12:30 LOL BEBEK GÖSTERİSİ

13:00 BALON KATLAMA GÖSTERİSİ

13:25 PALYAÇO GÖSTERİSİ

13:50 ALANYA KİDS CHOREOGRAPHY GÖSTERİSİ

14:00 EDURUS KÜLTÜRLER ARASI KİŞİSEL GEL. DERNEĞİ ÇOCUK GÖSTERİSİ

14:10 ALANYA KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ GÖSTERİSİ

14:20 ALANYA SANAT MERKEZİ HİP HOP DANS GÖSTERİSİ

14:40 GROOVE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ

14:50 ÖZBEKİSTAN LİTTLE DANCE ACADEMY GÖSTERİSİ

15:00 WALDORF OKULLARI KOROSU

15:15 KESTEL İLKÖĞRETİM OKULU RİTİM GÖSTERİSİ

15:30 TÜRKLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ KONSER

16:15 ALANYA BELEDİYE TİYATROSU ÇOCUK OYUNU

17:00 YEREL MÜZİK GRUBU KONSERİ

18:00 BOYA FESTİVALİ

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27 Nis 2024 - 14:43 - Gündem

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