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ALKÜ’lü öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor 

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen Kariyer Kapısı, Kariyer Fuarları Tanıtım ve Bilgilendirmesi programı ile “Keşfetmek İyi Gelecek” söyleşisinde öğrencilere kariyer, iş olanakları ve istihdam şekilleri uzmanlar tarafından anlatıldı 

ALKÜ’lü öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor  mask
ALKÜ’lü öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor 
ALKÜ’lü öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor 
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ( ALKÜ) öğrencilerin kariyer ve iş olanaklarına dair bilgilendirme programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kariyer Kapısı, Kariyer Fuarları Tanıtım ve Bilgilendirmesi” programında öğrencilere bu alanlarda bilgilendirme yapılırken bir başka etkinlik olarak Alanya Migros yöneticileri tarafından “Keşfetmek İyi Gelecek” söyleşisi gerçekleştirildi. 

ÖĞRENCİLER KARİYERLERİ İÇİN BİLGİLENDİRİLDİ 

ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sergen Gürsoy tarafından “Kariyer Kapısı, Kariyer Fuarları Tanıtım ve Bilgilendirmesi” konferansı yapıldı. Öğr. Gör. Dr. Sergen Gürsoy konferansta öğrencilere, “Yetenek ve Kariyer Kapısı Sistemi, Bölgesel Kariyer Fuarları, Öğrencilere Katkıları” konularını detaylarıyla anlattı. Konferansın devamında Yönetim ve Organizasyon Programı Öğr. Gör. Ali Samed Ulu tarafından “CV Hazırlama Teknikleri” konusu anlatıldı. Programa Gazipaşa MRB MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

MEZUNLAR ÖĞRENCİLERE DENEYİMLERİNİ ANLATTI

ALKÜ’de gerçekleşen bir başka etkinlik ise ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yapıldı. Alanya Migros yöneticilerinden Migros Batı Akdeniz İnsan Kaynakları Uzmanları Zeynep Arslan ve Zehra Nur Seymen tarafından öğrencilere istihdam konusunda bilgilendirme yapıldı. “Keşfetmek İyi Gelecek” söyleşisinde Alanya Migros marketlerinde çeşitli görevlerde bulanan yöneticiler tecrübelerini paylaştılar. Etkinlik kapsamında Migros İnsan Kaynakları Müdürü Beyhan Aşahan, Batı Akdeniz İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Arslan ve Bölge Müdürü Vural Demiröz yönetici adaylığı ve kurum kültürüyle alakalı öğrencilere detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra bu programı başarıyla tamamlayıp hâlihazırda Migros’ta yönetici olarak görev yapan ALKÜ İİBF 2014 mezunu Mağaza Müdürü Sadettin Serdar Akın, 2016 mezunu Yusuf Barış İrfan ve 2021 mezunu Kıdemli Müdür Yardımcısı Ardan Arıkan kendileri hakkında bilgileri ve programa dair hikâyelerini paylaştılar. Etkinlik sonunda İİSBF öğrencileri hem programa başvuru yaptılar hem de Migros yöneticileri ile bire bir görüşme imkânı yakaladılar. Ayrıca düzenlenen etkinlik sırasında kısa bir konuşma yapan İİSBF Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz, ilerleyen günlerde Migros ile bir protokol imzalanması için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini öğrencilerle paylaştı. (ALKÜ BÜLTEN)

# Bir, Alanya, Sosyal, devam, gazipaşa, 2021, ALKÜ

27 Nis 2024 - 14:41 - Gündem

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