Kış dönemini sağlık, kongre ve spor turizmiyle hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

Geçen yıl 16 milyonu aşkın kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan Antalya'da, bu sene yeni rekor beklentisi hakim. "Ölü sezon" olarak nitelendirilen kış dönemini geçen yıla göre daha yoğun geçiren kentte, yaz için rezervasyonlar artış gösterdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, sektör olarak bu yıla çok umutla başladıklarını söyledi.

Turizm rakamlarının yüz güldürücü olduğunu belirten Kavaloğlu, "Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyon 750 bini geçti. Bu da geçen yıla göre yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor. Olumlu bir başlangıç diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak Türkiye ve Antalya'ya gelen misafirlerin ülkelerine mutlu ve memnun dönmelerini istediklerini dile getiren Kavaloğlu, her geçen yıl artan turist sayısının bunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Antalya'nın dünya turizminde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, sektör paydaşlarının da bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özellikle turizmi çeşitlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"Spor, golf, toplantı, seminer, kongre turizmi konusunda Antalya çok ön planda. Bunları daha fazla geliştirmeye, kış sezonunda daha fazla otelin açık kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirerek bu konuda belli bir yere kadar geldik ama bizim için yeterli değil. Kış aylarında turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çok ciddi çaba göstermemiz gerekiyor. İlk defa bu yıl uzun süre fazla otel açık kaldı. Antalya'da, Alanya'dan Kaş'a kadar oteller açık kalabiliyorsa doğru iş yapıyoruz demektir."

Kavaloğlu, kış sezonunda ne kadar çok otel açık kalırsa istihdamın da o kadar pozitif etkilendiğini belirtti.

Sektör olarak bu yıldan daha umutlu olduklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Bu yıl da rekor bekliyoruz. Amacımız 17 milyon kişiyi geçmek. Bu anlamda üzerimize düşen görevi tüm paydaşlarımızla yapıyoruz." dedi.

- Futbol takımlarından pozitif katkı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da kış sezonunda özellikle futbolda önemli ölçüde takım ağırladıklarını söyledi.

Kentte 200'den fazla nizami futbol sahası bulunduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, kamp döneminde yurt içi ve dışından yaklaşık 1400 futbol takımını konuk ettiklerini bildirdi.

Saatçioğlu, "Bu yıl 2023'e göre iyi bir sezon geçiriyoruz. Almanya, Rusya, Gürcistan, Danimarka ve Polonya'dan ciddi sayıda futbol takımı ağırladık." diye konuştu.