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Alanya’da gökyüzünü renklendiren dünya şampiyonası

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Alanya’da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı, dün başladı

Alanya’da gökyüzünü renklendiren dünya şampiyonası mask
Alanya’da gökyüzünü renklendiren dünya şampiyonası
Alanya’da gökyüzünü renklendiren dünya şampiyonası
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YASSITEPE ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında bulunan alanda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ülkeden 82 yarışmacı katılıyor.

Kentte 3 gün sürecek şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, kategorilerinde şampiyon olmak için ter dökecek. Şampiyonada pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi gerçekleştirmeye çalışacak.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın 2019 yılından itibaren 5'nci kez Alanya'da düzenlendiğini söyledi. Yarışmaya ilk kez 30 ülkeden sporcunun katıldığını anlatan Ulu, "Yarın devam edecek yarışlar, pazar günü sona erecek ve ödül törenimiz olacak. İnşallah kazasız belasız bir yarışma süreci geçiririz." diye konuştu. Alanya'daki yarışmaya 5 yıldır katıldığını ve havadaki atmosferin çok iyi olduğunu aktaran Polonyalı sporcu Marketa Tomaskova ise "Alanya'yı çok seviyorum. Buradaki ortamdan çok memnunum. Birinci tur yapıldı. Buradaki hava şartlarından memnunum. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

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27 Nis 2024 - 11:54 - Turizm

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