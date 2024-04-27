27 Nis 2024 - 11:38- Gündem G:

Bu sürücüler ehliyet alamayacak: Olanların da ellerinden alınacak

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Sosyal medyada gündeme gelen bir konuya ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Bu sürücüler ehliyet alamayacak: Olanların da ellerinden alınacak mask
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DMM'den yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği, doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

# Bir, Yer, sağlık

27 Nis 2024 - 11:38 - Gündem

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