Alanya'da köpeğe araba çarptı! Sahibi başında feryat etti

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'da Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İran uyruklu bir kadının kaniş cinsi köpeğine araba çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan köpek ağır yararlanırken sahibi başında feryat etti. Köpek daha sonra veterinere götürülürken o anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.