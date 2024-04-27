Antalya'da bir otomobil su kanalına uçtu

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 LUP 73 plakalı araç, Nene Hatun Caddesi ile İbn-i Sina Sokak kesişimindeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin sürücüye rastlayamaması üzerine sürücünün kimliğini öğrenmek için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada aracın Gülfer Hanedar'a ait olduğu tespit edildi.
Kaza yerine çağırılan Hanedar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda arabayı sattığını belirterek "Ama devrini almamışlardı. Kaza olmuş, beni aradılar. Allah'tan içinde kimse yokmuş, ona sevindik. Aracı kimin sürdüğü belli değil. Galeriden iletişimde olduğum birisi vardı ama şu anda ulaşamıyorum." diye konuştu.
Ekiplerin kazaya karışan sürücünün kimliğini belirleme çalışması sürüyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.