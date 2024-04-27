Meclis'ten resmen karar çıktı: Emekliye zam!

Emekliler seyyanen maaş zammı beklentisi içerisine girerken, böyle bir zammın gerçekleşmeyeceği bilgisi milyonlarca emekliyi yıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zammın beklenen oranda gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Kurban Bayramı gelmeden önce emekliler için bayram ikramiyesinde flaş gelişme yaşandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için verilen 3 bin TL bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyine çıkarılması için kanun teklifi verdi.

“EMEKLİ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN”

Meclise kanun teklifi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz ortamında emekliler için verilen bayram ikramiyelerinin düşük olduğunu, emeklilerin bu ikramiyeyle rahat bir bayram geçiremeyeceklerini öne sürerek açıklama yaptı.

Kurban Bayramı içerisinde emeklilerin daha rahat şekilde bayramlarını geçirebilmeleri ve kurban alabilmek için maddi imkan bulabilmeleri için bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirterek konuyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi.

“İKRAMİYEYLE 3 KİLO PİRZOLA ALINIYOR”

Gürer, emeklilerin zor durumlarıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bayram ikramiyesi ile 3 kilo pirzola alınıyor. Kurbanlık koyun alınabilmesi için bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Bayramda olsun emekli yüzünü güldürün” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Gürer, ekonomik kriz ortamının ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte alım gücünün de aşağı çekilmesinin emeklileri kötü etkilediğinden bahsederek “AKP iktidarı döneminde, emeklilerin ihtiyaçları sürekli göz ardı edilmiş, emekli maaşlarındaki artış ile enflasyon artışı arasındaki makas giderek açılmış ve bu durum emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırmıştır. Fiyatların artmasıyla birlikte emekli maaşlarının yetersiz kalması, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olmuştur. Dolayısıyla AKP iktidarı ekonomik krizin faturasını özellikle dar gelirli vatandaşlar ve bu kesimin çoğunluğunu oluşturan emeklilere kesmiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber