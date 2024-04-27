- Ekonomi

Meclis'ten resmen karar çıktı: Emekliye zam!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik adım atıldı.

Meclis'ten resmen karar çıktı: Emekliye zam! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekliler seyyanen maaş zammı beklentisi içerisine girerken, böyle bir zammın gerçekleşmeyeceği bilgisi milyonlarca emekliyi yıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zammın beklenen oranda gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Kurban Bayramı gelmeden önce emekliler için bayram ikramiyesinde flaş gelişme yaşandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için verilen 3 bin TL bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyine çıkarılması için kanun teklifi verdi.

“EMEKLİ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN”

Meclise kanun teklifi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz ortamında emekliler için verilen bayram ikramiyelerinin düşük olduğunu, emeklilerin bu ikramiyeyle rahat bir bayram geçiremeyeceklerini öne sürerek açıklama yaptı.

Kurban Bayramı içerisinde emeklilerin daha rahat şekilde bayramlarını geçirebilmeleri ve kurban alabilmek için maddi imkan bulabilmeleri için bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirterek konuyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi.

“İKRAMİYEYLE 3 KİLO PİRZOLA ALINIYOR”

Gürer, emeklilerin zor durumlarıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bayram ikramiyesi ile 3 kilo pirzola alınıyor. Kurbanlık koyun alınabilmesi için bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Bayramda olsun emekli yüzünü güldürün” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Gürer, ekonomik kriz ortamının ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte alım gücünün de aşağı çekilmesinin emeklileri kötü etkilediğinden bahsederek “AKP iktidarı döneminde, emeklilerin ihtiyaçları sürekli göz ardı edilmiş, emekli maaşlarındaki artış ile enflasyon artışı arasındaki makas giderek açılmış ve bu durum emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırmıştır. Fiyatların artmasıyla birlikte emekli maaşlarının yetersiz kalması, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olmuştur. Dolayısıyla AKP iktidarı ekonomik krizin faturasını özellikle dar gelirli vatandaşlar ve bu kesimin çoğunluğunu oluşturan emeklilere kesmiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, ilgili, Sosyal, açıklama

27 Nis 2024 - 04:35 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Meclis'ten resmen karar çıktı: Emekliye zam! mask
Meclis'ten resmen karar çıktı: Emekliye zam!
Uzman isim yatırımcılara alarm verdi: "Sert inişe hazırlanın!" Borsa mı altın mı? mask
Uzman isim yatırımcılara alarm verdi: "Sert inişe hazırlanın!" Borsa mı altın mı?
Lokanta ve kafelerde KDV oranında düzenleme mask
Lokanta ve kafelerde KDV oranında düzenleme
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar mask
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Getir, o ülkeden tamamen çekiliyor! 1800 çalışanını işten çıkarttı mask
Getir, o ülkeden tamamen çekiliyor! 1800 çalışanını işten çıkarttı
Ve bakanlıktan ilk cezalar yağmaya başladı! IBAN'lara ilk kez işlem uygulanıyor... mask
Ve bakanlıktan ilk cezalar yağmaya başladı! IBAN'lara ilk kez işlem uygulanıyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber