Uzman isim yatırımcılara alarm verdi: "Sert inişe hazırlanın!" Borsa mı altın mı?

Finansal piyasalar analisti İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında "Borsa mı? Altın mı? Bu Belirsizlikten Nasıl Kârlı Çıkarım? Faiz Kararının Piyasaya Etkisi" isimli bir video paylaştı. Yatırım önerisi olmadığını vurgulayan Memiş, borsa, döviz, altın ve gümüş piyasaları hakkındaki tahmin ve beklentilerini aktardı.

Memiş, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının mercek altına alındığını belirtti. Yılın dördüncü toplantısında herhangi bir sürpriz yaşanmadı ve faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı. Memiş, yabancı şirketlerin TCMB'nin son bir yılda gerçekleştirdiği toplantılarda yapacakları açıklamalar konusunda doğru tahminlerde bulunduklarını ve bu durumun bazı şüphelere yol açtığını ifade etti.

Memiş'e göre, piyasa içinde sürpriz olarak değerlendirilen bilgiler yabancı kuruluşlarla paylaşılıyor. Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması ve olası bir bozulma durumunda faiz artırımı sinyali verilmesi gibi konulara da değindi. TCMB'nin diğer merkez bankalarının izlediği politikaları takip etmeye devam edeceğini öngören Memiş, faiz kararının piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratmadığını, beklentilerin önceden fiyatlandırıldığını söyledi. Borsa İstanbul'un 9706 puan seviyesinde olduğunu ve hafif satış baskısı altında bulunduğunu, özellikle 9700 seviyesinin altına düşmesinin zaman zaman gözlendiğini belirtti. Bankacılık sektörü hisselerindeki değer kaybına da dikkat çeken Memiş, 9700 puanın üzerinde kalınmasının piyasa için önem arz ettiğini vurguladı.

PİYASA 1 MAYIS'I BEKLİYOR

Memiş'e göre, Borsa İstanbul'da yaşanabilecek küresel çapta bir satış dalgasının etkileri, BIST 100 endeksini de etkileyebilir. Piyasa analistleri, borsadan çıkarak gümüşe yönelen yatırımcıların, endeks 9000 puanın altına düşmeden borsaya geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL kuru ise 32.51 seviyesinde istikrarını koruyor. Döviz piyasalarında bu hafta dikkat çeken bir yavaşlama söz konusu. Özellikle Kapalıçarşı'da dolar kurunun normalden 10 kuruş daha düşük seyretmesi, resmi kurun piyasa fiyatlarından daha yüksek olmasına neden oldu. Memiş, bu konuda döviz piyasasındaki bu gelişmelerin ilerleyen günlerde ne gibi sonuçlar doğuracağını merak ettiğini de vurguladı.

Kişisel bir değerlendirme olarak dövizde bir düşüş beklentisi içinde olmadığımı ifade etti. Euro/dolar paritesindeki hareketlilik, yatırımcıların dikkatle izlediği bir diğer konu.

İslam Memiş, şöyle devam etti: "Euro/dolar paritesi bizim için önemliydi. 1.08'i bekliyorduk, buradan yeni pozisyon alabiliriz. Yükseliş beklentimizde bozulma yok ama Fed'in faiz artırımları temmuz değil de aralığa ötelenirse pariteyle ilgili farklı alımlar yapabiliriz."

Videoda sözlerine, aslında piyasaların 1 Mayıs'ı beklediğinin de altını çizdi. Dar bant aralığında vakit geçiriyorlar şeklinde vurguladı. Ons altın 2334 dolar seviyesinde. 0.82 puanlık yükseliş var. Yüzde 1 yükseliş var. Diğer videolarımda da 2300 dolar güçlü destek, 2300 aşağı kırılırsa 2280 destek seviyesi var. 2295 dolara kadar geriledi, buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 2280-2380 dolar aralığı 1 Mayıs'a kadar odaklandığımız seviye. Bu aralıklar geçerli hala ons altında. Orta ve uzun vadede 2600 ile ilgili beklentimizde değişiklik olmadığını aktardı.

GRAM ALTIN

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, son videosunda altın ve gümüş piyasaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 23 Nisan'da gram altının Türk Lirası cinsinden fiyatının 2500 TL seviyesinde olduğunu ve bu noktada pozisyonunu kapattığını belirten Memiş, 2450 TL seviyesinde bir düşüş riskinin olduğunu öngördüğünü ifade etti. Altının 2700'den 2500 TL'ye gerilemesinin ardından, 2498 TL'ye kadar düşen gram altın fiyatlarında alım yapılması gerektiğini savundu. Şu anki fiyatın 2520 TL olduğunu ve takip ettiği direnç seviyelerinin 2550 ve 2560 TL olduğunu belirtti.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar 2500 ile 2600 TL arasındaki bant aralığını izlediğini söyledi. Fiziki altın alımı yapanların bu düzeylerde alım yaptığını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını sıkça vurguladığını dile getirdi. Gümüş fiyatlarına da değinen Memiş, ons başına 27.39 dolar seviyesinde yüzde 1'e yakın bir artış olduğunu, daha önce 26.50 dolar seviyesini takip ettiklerini ve fiyatların 27 dolardan toparlandığını aktardı. Gümüşün gram fiyatının şu anda 28.64 TL olduğunu ve 32 TL beklentisinin altında kaldığını ancak gümüşün hala altına kıyasla ucuz olduğunu ifade etti.

İSLAM MEMİŞ, "ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?" SORUSUNU DA ŞÖYLE YANIT VERMİŞTİ

"Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor."

Kaynak: Kamu Son Haber