Bakanlık devreye girdi: Marketlerde artık yasaklandı!

Ramazan ayı ile birlikte kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın yönüne tamamen beyaz ete çeviren vatandaşlar burada da fahiş zamlarla karşılaşmıştı. Fahiş fiyatlara çözüm bekleyen vatandaşlara iyi haber Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile kırmızı etin ardından beyaz et fiyatlarında da yaşanan artışın önüne geçilmesi için çalışma yapıldığı duyuruldu.

Bakanlıkta alınan bilgiye göre beyaz ette yaşana artışın önüne geçilmesi için tavuk ihracatına yasak getirilerek fiyat dengesinin sağlanması çalışılacak.

Fahiş fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber