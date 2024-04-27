27 Nis 2024 - 02:57- Ekonomi G:

Lokanta ve kafeler için KDV kararı açıklandı

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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, lokanta ve kafelerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki değişiklik resmen duyuruldu.

Lokanta ve kafeler için KDV kararı açıklandı mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, lokanta ve kafelerde daha önce yüzde 8 olarak belirlenen KDV oranı, yüzde 10'a yükseltildi. Yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkarılarak güncellendi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, daha önce yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan oran ise yüzde 20'ye yükseltildi. Karar, 26 Nisan 2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliği'nde belirtilen oranları kapsıyor. Değişiklik, vergi gelirlerini artırarak bütçe disiplinine katkıda bulunacağını ve makroekonomik istikrarın korunmasına yardımcı olacak. Yeni oranlar, tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olacak.


Yeni düzenlemelerle, restoranların yalnızca gıda ürünlerini değil, sundukları hizmetleri de %10 KDV oranı üzerinden faturalandırmaları gerekecek. Bu değişiklik restoranların et, su ve meyve suyu gibi ürünleri düşük KDV oranlarıyla faturalandırma uygulamalarına son verecek. Yeni tasarıya göre, restoranlar, kafeler ve pastaneler, hem kendi hazırladıkları hem de dışarıdan alıp sattıkları yiyecek ve içecekler için %10 KDV uygulayacaklar. Bu işletmelerin telefon veya internet üzerinden yapılan evlere servis veya paket servis satışları da aynı vergi oranına tabi olacak. İşyeri ruhsatı olmaksızın müşterilere masa ve oturma alanı sunarak hizmet veren yerler de yapılan satışlar açısından aynı vergilendirme düzenlemesine dahil edilecek.

Lokanta ve kafeler için KDV kararı açıklandı

Kaynak: Kamu Son Haber

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27 Nis 2024 - 02:57 - Ekonomi

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