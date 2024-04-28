28 Nis 2024 - 00:02- Spor G:

Alanyaspor İstanbulspor maçı bugün

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında bugün İstanbulspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek

Alanyaspor İstanbulspor maçı bugün mask
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TRENDYOL Süper Lig'in 34. haftasına 45 puanla 9. sırada giren Corendon Alanyaspor, Oba Stadyumu'nda bugün ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. Ligin son 9 haftasına adeta damga vuran turuncu yeşilli ekip, bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Güzel performansını İstanbulspor karşısında sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor, taraftarları önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak daha da üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1 maçlık cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam bugün oynanacak maçta takımının başında sahaya çıkacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Fer de, Tekke'nin görev vermesi halinde İstanbulspor'a karşı forma giyebilecek. Cemali AYDINOĞLU

Alanyaspor İstanbulspor maçı bugün

Kaynak: Spor SERVİSİ

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28 Nis 2024 - 00:02 - Spor

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