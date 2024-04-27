BŞB'nin örgü bebekleri dünya pazarında

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yat limanı Oyuncak Müzesi atölyesinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Uzman eğitimciler tarafından verilen kurslarda kadınlar hobi edinmenin yanında evden çalışarak aile bütçelerine önemli gelir sağlıyor. Her biri el emeği örgü bebekler bir oyuncak firması aracılığı ile dünyanın dört bir yanında pazarlanarak kursiyerlere gelir imkânı sağlanıyor. Kadınların ürettikleri oyuncaklar birçok Avrupa şehrinde satılacak.

'İSTEYEN KADINLARIMIZ KURSLARA KATILABİLİR'

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimlere önem verdiklerini belirterek, “Kadınlarımıza yönelik çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri örgü bebek atölyemizde başarılı bir dönem geçirdik. Oyuncaklarımızın dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağlayan firma ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk kadınının emeğini dünyaya taşıyoruz. Dezavantajlı gruplar, şehit ve gazi aileleri, isteyen her vatandaşımız buraya gelerek bu el sanatını öğrenebilir. Özellikle ev hanımları için aile ekonomisine önemli bir katkı sunulması da önemli" diye konuştu.

Kursiyer Meral İnan, katılım belgesini gururla ve keyifle aldığını belirterek, “Gerçekten çok yararlı bir kurstu. Örgü bebeklerle ilgilenmek çok rahatlatıcı bir şey. O kadar keyif alıyorum ki evde gece yarılarına kadar örüyorum. Başından kalkamıyorum. Hocamızdan ve atölyemizden çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediyesi'ne, emeği geçen herkese arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA