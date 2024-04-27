ASAT'tan Gazipaşa'da yoğun mesai

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'daki yatırımları hız kesmeksizin hayata geçiriliyor. ASAT Genel Müdürlüğü, hem alt hem de üstyapı çalışmalarıyla ilçedeki eksiklikleri bir bir gideriyor. Daha önce ihalesi yapılan ve bugüne kadar yüzde 70'i tamamlanan 10 bin metre kanalizasyon işinin ilçe merkezinde bulunan bölümü de hızla ilerliyor. Ekiplerin yoğun şekilde yapımını sürdürdüğü projede, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin arka bölümündeki çalışmada da sona gelindi. Burası tamamlanır tamamlanmaz ilçe merkezindeki diğer bölgelerde çalışmalar devam edecek. (DHA)

Kaynak: DHA