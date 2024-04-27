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Çocuklar eğlenceye doyacak

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6. ALANYA Uluslararası Çocuk Festivali, bugün ve yarın Alanya Belediyesi binası arkasında gerçekleştirilecek.

Çocuklar eğlenceye doyacak mask
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Her geçen yıl kapsamın genişleterek sürdürülen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nde birbirinden farklı etkinliklerle hem çocukları hem de aileleri unutulmaz 2 gün bekliyor.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENCEYE DOYACAK

6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali alanı hem çocuklar hem de ailelerin 2 gün boyunca doyasıya vakit geçirebilmeleri için her şey düşünülerek dizayn ediliyor. Alandaki 15 balon oyun parkı ve 20 oyun çadırında çocuklar ücretsiz oyunlar oynayabilecek. Sahnede ise çocuk tiyatroları, çocuk gösterileri, palyaço, jonglör, sihirbaz gösterileri olacak. Ayrıca festival alanında maskotlar, palyaçolar, tahta bacaklar, robotlar, yüz boyama, bubble atölyesi, balon katlama atölyeleri yer alacak. Yeme-içme stantlarının da olacağı festivalde ziyaretçilere limonata ikram edilecek.

SUNAY AKIN ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Çocuk festivali kapsamında bu akşam saat 18.00’de Sunay Akın Belediye binası arkasındaki sahnede çocuklarla eğlenceli saatler yaşayacak. 28 Nisan Pazar akşamı saat 18.00’de ise düzenlenecek boya festivali etkinliğiyle 7’den 70’e festivale katılan herkes eğlenceye doyacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FESTİVALE DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu yıl yenilikleriyle ilgi çekecek olan 6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’mizde, çocuklarımızın mutluluğu için çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sürpriz hediyelerin de verileceği festivalimiz, çocuklarımıza bayram armağanıdır. 7’den 70’e bütün hemşehrilerimizi festival alanına bekliyoruz" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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27 Nis 2024 - 02:12 - Gündem

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