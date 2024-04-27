Bütün yollar elden geçiriliyor

Kent genelinde yoğun kullanılan yollar başta olmak üzere yıpranma, aşınma, zemin bozulmaları ve çökmeler dolayısıyla ulaşım güvenliği bozulan şehir içi yollarda tamir ve bakım çalışmaları hızlandırıldı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kestel, Payallar, Hacıkerimler, Tosmur, Cumhuriyet, Sugözü, Hasbahçe, Bektaş, Oba, Konaklı, Demirtaş, Kargıcak, Mahmutlar, Kuzyaka, Mahmutseydi, Türktaş Mahalleleri ile bu mahalleler dışındaki birçok cadde ve sokakta yol ve kaldırım bakım çalışmalarını devam ettiriyor. Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ulaşım güvenliğinin çok önemsendiği, yorulan, bozulan veya yetersiz kalan yolların hızlı bir şekilde tamir edilerek, geliştirilerek, değiştirilerek güvenli sürüş imkanına kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.