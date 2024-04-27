Turizmde bayram üstüne bayram

TURİZM Haftası ile sezona başlangıç yapan sektör, bu yıl 3 bayramla sezonu yaklaşık 1 ay erken açtı. Nevruz, Paskalya ve Ramazan bayramlarıyla 2024 sezonunu erken açan turizm sektörü, önümüzdeki iki aylık süreçte de dört önemli bayram ve tatil süreci yaşayacak. Hollanda'nın 27 Nisan Kral Günü'ne bağlı tatilleri, ardından 9 Mayıs'ta kutlanan Rusya'nın Zafer Günü’ne bağlı tatilleri, sonrasında Almanya'nın mayıs sonunda Pfingsten Bayramı'na bağlı tatil ve haziran ayı ortasındaki Kurban Bayramı olmak üzere turizm sektörünü yaklaşık iki aylık süreçte dört önemli bayram bekliyor.



‘BU SENE TURİZM SEZONU GEÇEN SENEDEN İYİ OLACAK’



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Farklı kaynak pazarlarımızın bayram, özel günler ve çeşitli nedenlerle var olan tatil dönemleri turizmin hareketlenmesi açısından önemli. Bu sene de tatil dönemleri nedeniyle sezonumuz hareketli başladı ve ön gördüğümüz şekilde sezonu da olumlu geçireceğiz. Hem Türkiye, Antalya hem de Alanya özelinde bu sezonu geçen seneye oranla daha iyi bir performansla kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.



DAHAOĞLU: MAYIS DOLULUĞU ŞU AN İÇİN YÜZDE 60-70



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, nisan ayı doluluklarının beklenenin çok altında olduğunu belirterek, "Bu bayram tatilleriyle mayıs ayında hareketlenme bekliyoruz ama çok ciddi doluluklar olacağına dair bir belirti yok. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla daha yüksek doluluklar mevcut, yine de mayıs ayı dolulukları şu an için yüzde 60-70 seviyelerinde. Bazı dönemlerde çok yüksek doluluk görünüyor, bazı dönemlerde ise tesisler bomboş görünüyor. Ciddi farklar mevcut. Umut ediyoruz bu farklar kapansın, emeklerimizin karşılığını alalım. Dolu dolu bir sezon geçirelim.



‘YÜKSELİŞ TRENDİ BU SENE DE DEVAM EDECEK’



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, "Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinden kurtulan turizm sektörü, 2023 yılında yakaladığı yükseliş trendine bu sene de devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Avrupa’da ve ülkemizdeki tatil günlerinin başlaması, iç ve dış turizmde nisanın ikinci yarısı, mayıs ve haziran aylarındaki rezervasyon akışını olumlu etkiledi. Mayıs başı itibarı ile tüm konaklama tesisleri açılmış olacak. Şu anda görünen mayıs ayının doluluk oranlarının iyi bir yaza işaret ettiği. Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere tüm pazarlarda artış yaşanacak bir sezon bizi bekliyor. Ancak bu arada iki konuyu tekrar hatırlatmakta yarar var. Kur ve maliyet makası şu anda turizmcinin aleyhine işliyor. Yüksek doluluklara rağmen kârlılık oranlarında düşüşler yaşanabilir. Ayrıca her sene kronik hale gelen kalifiye eleman konusu yine sektörün ana sorunlarından" diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi