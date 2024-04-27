Depo bahçesinde yangın

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde yer alan deponun bahçesinde meydana geldi. Deponun bahçesindeki plastik kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kasaların olduğu yerden duman ve alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Depo çalışanları yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Deponun yakınında bulunan bir eve alevlerin ulaşması itfaiye ekipleri tarafından engellendi. Kasaların yanması sonucu çıkan duman şehrin birçok noktasından görüldü. Ekipler yangının çıkışı nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA