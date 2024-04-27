Depo bahçesinde yangın

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde yer alan deponun bahçesinde meydana geldi. Deponun bahçesindeki plastik kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kasaların olduğu yerden duman ve alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Depo çalışanları yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Deponun yakınında bulunan bir eve alevlerin ulaşması itfaiye ekipleri tarafından engellendi. Kasaların yanması sonucu çıkan duman şehrin birçok noktasından görüldü. Ekipler yangının çıkışı nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.