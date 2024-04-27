Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı

UYARIDA, genellikle çöl tozu geçtikten en geç 2 gün içerisinde yağış ile atmosferden temizlenirken, 30 Nisan'a kadar bölgede yağış beklenmediği ifade edildi. 25 Nisan günü Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yoğun şekilde gözlenen çöl tozu taşınımının, çeşitli sağlık, çevre ve ekonomik etkilere neden olabileceği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve önlemlerin alınması gerekliliği konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.



'HASTALAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ VAR'



Çöl tozunun solunum yolu, kalp ve akciğer hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere hassas ve alerjik tepki veren vatandaşlarda olumsuz etkiler gösterebileceği vurgulanarak, ayrıca görüş mesafesinde düşmeye sebep olabileceği kaydedildi. 25 Nisan'dan itibaren çöl tozu etkisinin azalması beklenirken, yere çöken tozun tekrar havalanarak olumsuz etki yaratmasının muhtemel olduğuna dikkat çekilen uyarıda, genellikle çöl tozu geçtikten en geç 2 gün içerisinde yağış ile birlikte atmosferden temizlenirken, 30 Nisan'a kadar bölgede yağış beklenmediği ifade edildi.



Bu süreçte çöl tozu taşınımının etkilerini en aza indirmek için vatandaşların alması gereken önlemler şöyle sıralandı: “Çocuklar ve kronik sağlık sorunları olan bireyler dış ortamda uzun süre vakit geçirmemelidir. Göz yanması gibi rahatsızlıkların yanı sıra mevcut hastalıkların tetiklenme riski bulunmaktadır. Görüş mesafesinin aniden azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Karayolunda seyahat ederken çöken toz sebebiyle takip mesafeleri uzatılmalıdır. Vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından işletilen hava kalitesi izleme istasyonları verilerini takip ederek gerekli önlemleri almalarını rica ederiz. Çevre Mühendisleri Odası olarak, çöl tozu taşınımının etkilerini azaltmak ve halkın sağlığını korumak için tüm ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulamaktayız." (DHA)

Kaynak: DHA