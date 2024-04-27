Antalya turizminde 4 bayram dopingi

TÜRKİYE'DE her yıl 15-22 Nisan tarihlerindeki Turizm Haftası ile sezona başlangıç yapan sektör, bu yıl üç bayramla sezonu yaklaşık 1 ay erken açtı. Nevruz, paskalya ve ramazan bayramlarıyla 2024 sezonunu erken açan turizm sektörü, önümüzdeki iki aylık süreçte de dört önemli bayram ve tatil süreci yaşayacak. Hollanda'nın 27 Nisan Kral Günü'ne bağlı tatilleri, ardından 9 Mayıs'ta kutlanan Rusya'nın Zafer Günü’ne bağlı tatilleri, sonrasında Almanya'nın mayıs sonunda Almanya Pfingsten bayramına bağlı tatil ve haziran ayı ortasındaki Kurban Bayramı olmak üzere turizm sektörünü yaklaşık iki aylık süreçte dört önemli bayram bekliyor.



GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl turizm sezonunun mart ayının üçüncü haftası itibarıyla hem nevruz, hem paskalya, hem de nisan başındaki dokuz günlük ramazan bayramı tatilleriyle birlikte erken açıldığını söyledi. Turist sayısında şu an geçen seneye göre yüzde 20'lik artış olduğunu belirten Kavaloğlu, “Bu da herhalde en iyi ilk üç ay başlangıcı oldu diyebiliriz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya bizim en etkili pazarlarımız. Nisan ayının bu şekilde iyi geçmesi çok olumlu" dedi.



DÖRT BAYRAM DAHA GELİYOR



AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Nisan sonunda Hollanda'nın bir tatil periyodu var. Sonra mayısın başında Rusya tatili var. Üçüncü haftasından itibaren Almanya'nın tatili var. Sonra da Haziran itibarıyla kursan bayramı tatili ve temmuz, ağustos geliyor. Dolayısıyla şu anki beklentilerimiz tamamen olumlu. Kültür ve Turizm Bakanımızın bir hedefi var, 60 milyar dolar gelir ve 60 milyon turist. Antalya bu sene 17 milyon kişiyi geçerek üzerine düşeni fazlasıyla yapacak. Geçen yıla göre bu hafta sonu itibarıyla Antalya'ya gelen kişi 1,5 milyonu geçti. Bu 1,5 milyon kişi çok değerli. Yaklaşık yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor" diye konuştu.



İÇ TURİZM REZERVASYONU ARTIYOR



Bu yıl üç ayda ilk defa Almanya'nın Rusya'yı geçtiğini, ilk defa İngiltere'nin ikinci sıraya gelip, Rusya'nın üçüncü olduğu örneklerini veren Kavaloğlu, “Almanya'dan gelen turistlerin de ilk defa 4 milyonu zorlayacağını görüyorum. Bu anlamda baktığımızda hedefimiz 17 milyonu rahatlıkla geçecekmişiz gibi düşünüyorum. Ramazan bayramı tatili iç turizm açısından çok önemliydi bizim için. Tatilin dokuz gün olmasından dolayı insanlar daha fazla tatil yapabilme şansı buldu, hem de tatilini bölebilme şansları oldu. İç turist, yurt dışından gelen turistler gibi erken rezervasyon yapmayı biliyor. Kredi kartına taksitlerin devam etmesiyle yurt içi pazarın rezervasyonu artacak" dedi.

YÜKSEK SEZON MAYISLA BAŞLIYOR

2023'ü rekorla kapatan sektörün 2024 hedeflerini daha da büyüttüğünü belirten 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, yılın ilk üç ayında bu hedefin olumlu sinyallerinin görüldüğünü kaydetti. Bu turizm sezonunun üç bayrama denk geldiğini belirten Çağlar, “Nevruzda İran'dan, paskalyada Batı Avrupa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika yine birkaç Baltık ülkesinden ciddi rakamlarda misafir aldık. Ramazan Bayramı’nda iç turizmle otellerimiz doldu. Mayıs başında da gerçek anlamıyla yüksek sezona giriş yapacağız. Bölge, bölge kapalı oteller açılacak. Kundu, Belek 12 ay hizmet veren tesisler var. Kemer, Bodrum daha da kuzeye çıktıkça Kuşadası ve bu bölgelerde de canlanmalar mayıs ayı itibarıyla başlayacak" dedi.



DOLULUKLAR YÜZDE 80'LERDE



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bayram döneminde özellikle son dakika rezervasyonlarla otellerin yüzde 90-95 doluluklara ulaştığını, bayram sonrası ise küçük bir düşüş yaşandığını belirterek, “Ama geçen hafta sonu itibarıyla tekrar rezervasyonlar yukarı yönde artıyor. Şunu da unutmamak lazım, kapalı olan oteller artık açılışlarını yapıyor. O yüzden doluluk oranlarında biraz düşüş olacaktır. Rus bayramıyla beraber tekrar yukarılara doğru, yüzde 80-85'lere çıkar diye düşünüyorum. Zaten ondan sonra önümüz açık" dedi.



KUR VE ENFLASYON PROBLEMİ



Avrupa'dan halen çok ciddi rezervasyon aldıklarını anlatan Saatçioğlu, “Geçen sene 21 Nisan itibarıyla bu seneyi karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 16 artış söz konusu, bu da bizi sevindiriyor. Geçen sene nisana göre baktığımızda, yüzde 5,8'lik artış var. Demek ki şu ana kadar gerçek anlamda yüzde 6'lık artışla devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa'dan ciddi rezervasyon akışı devam etmektedir. Bunun dışında kurlar maalesef olması gereken yerde olmadığından dolayı sıkıntılı günler geçiriyoruz. Özellikle tüm giderlerimiz bizim Türk lirası olmasından ve her geçen gün Türk lirası enflasyonla karşı karşıya kaldığından sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle ete, süte, gıda maddelerine çok ciddi zam geldiğinden dolayı gelirlerimiz de Euro bazında olduğundan bir ters makasla karşı karşıyayız. Umarım en kısa zamanda, nisan sonunda veya mayısın ortalarına doğru kur olması gereken yere kadar gelir" dedi.



PERSONEL SIKINTISI YAŞANIYOR



Personel sıkıntılarının da devam ettiğine dikkati çeken Saatçioğlu, “Özellikle bu sıkıntımızı Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Endonezya'dan personel tedarik ederek çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkelerden gelen personelimiz genelde mavi yakalı olduğundan çok ihtiyacımız var. Üst makamda, üst pozisyonlarda çok büyük sıkıntılarımız yok. Ama mavi yakalarda maalesef sıkıntımız var" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA