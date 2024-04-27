Yeni iPad için tarih açıklandı

APPLE, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için davetiyeleri dağıtmaya başladı.
LET LOOSE ETKİNLİĞİ
ABD'li teknoloji şirketi 7 Mayıs tarihinde "Let Loose" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu konferansın çevrimiçi ortamda gerçekleşecek, iPad donanım ve aksesuarlarına odaklanacak.
YENİ APPLE PENCIL YOLDA
"Let Loose" davetiyesinin resmi, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil'ı göstererek yeni bir Apple Pencil'ın da yolda olduğunun açık bir göstergesi. Apple'ın yeni iPad cihazlarını tanıtması beklenen etkinlik 7 Mayıs 2024 Salı TSİ 17.00'de başlayacak. (HABER MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.