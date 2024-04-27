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Netflix'te yapay zeka tartışması

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Netflix, "What Jennifer Did" adlı gerçek suç belgeselinde yapay zeka tarafından değiştirilmiş görüntülerin kullanılmasıyla suçlanıyor

Netflix'te yapay zeka tartışması mask
Netflix'te yapay zeka tartışması
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NETFLİX, yakın tarihli bir "gerçek suç" belgeselinde yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünen görüntüler kullandı. Belgesel, 2010 yılında Kanada'da yaşayan Jennifer Pan adında bir kadınının cinayet planlama hikayesini anlatıyor. Çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, iddiaya göre yapay zeka teknolojisini Jennifer'ı "neşeli, mutlu, kendine güvenen ve samimi" göstermek için kullandı.

NETFLİX AÇIKLAMA YAPMADI

Netflix'in "What Jennifer Did" belgeselinin 28. dakikasında ortaya çıkan görüntüler, deforme olmuş parmaklara, şekilsiz yüz hatlarına ve arka plandaki şekil değiştirmiş nesnelere kadar yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafın tüm özelliklerini taşıyor. Netflix henüz bulguları doğrulamadı ancak görüntülerde açık manipülasyon işaretleri görülüyor ve hiçbir zaman yapay zeka tarafından oluşturulduğu açıkça bildirilmedi.

Netflix'te yapay zeka tartışması

YAPAY ZEKA, GERÇEK SUÇ

Gerçek bir suç belgeselinde "gerçek bir kişiyi" tanımlamak için yapay zekanın kullanılması tartışmalara neden oldu. Şirketlerin daha önce de set dekorasyonu olarak yapay zeka tarafındanb üretilmiş materyaller kulandığı örnekler oldu; HBO'nun "True Detective" dizisinin bir bölümünde arka planda yapay zeka tarafından üretilmiş tuhaf posterler yer alıyordu

"GERÇEKLİĞİN DOKUSUYLA OYNAMAK"

Ancak gerçek bir kişinin, özellikle de hala hapiste olan ve 2040 civarında şartlı tahliyeye hak kazanacak birinin fotoğraflarını oluşturmak için yapay zekaya başvurulması doğal olarak tepki çekti. Belgeseli izleyenler fotoğrafları eğlence uğruna kurgusal bir anlatı icat etmek değil; yaşanmış bir hikayeyi manipüle etmek için gerçekliğin dokusunu kurcalamak olarak değerlendirdi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yer, dizi

27 Nis 2024 - 01:33 - Teknoloji

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