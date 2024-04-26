5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki tır da otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA