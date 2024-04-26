- Asayiş

5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan İlknur Araz (25), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti mask
5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki  tır da otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: DHA

# Otomobil, Gelen

26 Nis 2024 - 23:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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