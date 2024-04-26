Teleferik işletmesi süresiz durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, 11 yıl önce Mimarlar Odası tarafından ABB'ye açılan davada karar verildi. Mahkeme imar planının iptaline ve yeni düzenleme yapılana kadar teleferik işletmesini durdurmaya karar verdi.
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergâhta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.