26 Nis 2024 - 23:29- Gündem G:

İlber Ortaylı'dan flaş Ayasofya açıklaması! 'Herkes bilecek diye bir şey var mı?'

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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ortaylı, ''Buraya 3 milyon kişi girmez. Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı?" dedi.

İlber Ortaylı'dan flaş Ayasofya açıklaması! 'Herkes bilecek diye bir şey var mı?' mask
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Müjdat Gezen’in YouTube kanalındaki programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

"BURAYA 3 MİLYON KİŞİ GİRMEZ"

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
"'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı."

Gezen'in "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque" demesi üzerine ise Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde... Burası sana göre değil, kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor."

Kaynak: MYNET

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26 Nis 2024 - 23:29 - Gündem

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