Kaldırımda yürürken canından oldu

Enes Eker’in (22) kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpıp, takla attı. Kazada Saatçi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Enes Eker’in ilk ifadesinde, kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.