Kaldırımda yürürken canından oldu

Enes Eker’in (22) kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpıp, takla attı. Kazada Saatçi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Enes Eker’in ilk ifadesinde, kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA