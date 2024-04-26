Camide cinayet! İmam, komşusu tarafından vuruldu

4 çocuk babası imam Hasan İnci'ye, sabah namazı için geldiği caminin kapısında, komşusu M.A.Ö. tüfekle ateş açtı. İmam İnci, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci, kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA