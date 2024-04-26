Camide cinayet! İmam, komşusu tarafından vuruldu

4 çocuk babası imam Hasan İnci'ye, sabah namazı için geldiği caminin kapısında, komşusu M.A.Ö. tüfekle ateş açtı. İmam İnci, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci, kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.