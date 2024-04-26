Kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Samet Öz (34) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Karacabey ilçesi Boğaz Yolu’nda meydana geldi. Samet Özen'in kullandığı 16 TJ 914 plakalı otomobil, Taşlık Mahallesi'nde kontrolden çıkıp, tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Özen ile yanındaki Büşra Demirel (28) ve Meriç Nuri Asa’yı (19) çıkardı. Yapılan kontrollerde sürücü Samet Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Demirel ile Meriç Nuri Asa, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA