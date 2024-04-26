Survivor'da şok kaza! Sırtına seramik düştü

Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Son sayıda Nefise şanssız bir kaza yaşadı ve sırtına kırılan seramik düştü.O an durumun ciddiyetini fark etmeyen Nefise, sayıyı aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takımı şaşkına çeviren Nefise'nin yaşadığı kaza sonrası sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına hemen sağlık ekiplerini çağırdı ve müdahele alanında tedavisi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi