Survivor'da şok kaza! Sırtına seramik düştü

Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Son sayıda Nefise şanssız bir kaza yaşadı ve sırtına kırılan seramik düştü.O an durumun ciddiyetini fark etmeyen Nefise, sayıyı aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takımı şaşkına çeviren Nefise'nin yaşadığı kaza sonrası sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına hemen sağlık ekiplerini çağırdı ve müdahele alanında tedavisi yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.