Kayıp aranan modelden kötü haber

Modelliği bıraktıktan sonra Tayland'a taşınan ve bir restoranda çalışmaya başlayan Kaikan Kaennakam, 1 yıl önce kayıplara karıştı. Nisan 2023'te bir anda sosyal medya paylaşımları keserek ortadan kayboldu.

BACAĞINDAKİ DÖVMEDEN AİLESİ TANIDI

Tayland Büyükelçiliği'ne başvuran aileye 18 Nisan'da Tayland Büyükelçiliği tarafından Salmaniya Tıp Kompleksi morgunda bir kadın cesedi bulunduğu Kaikan'ın ailesine bildirildi. Aile, cesedi modeli bacağındaki dövme sayesinde tanıyabildi. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni "alkol zehirlenmesi nedeniyle akut akciğer ve kalp yetmezliği" olan Kaikan'ın ailesi, cesedi Tayland'a getirmek için uğraşıyor.

YENİDEN OTOPSİ YAPILMASI İSTENECEK

Vücudunda morluk bulunan modelin ailesi yeniden otopsi talebinde bulunacak.

Kaynak: tv100.com