Bir gün önce şampiyon oldu. Ertesi gün ağaca asılı halde bulundu

23-25 Nisan tarihleri arasında Eskişehir'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na SUBÜ sporcusu olarak katılan ve 80 kilogram sağ kol kategorisinde 1'inci, 80 kilogram sol kol kategorisinde ise 3'üncü olan 25 yaşındaki Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.Bulunduğu zaman hayatta olan Satar hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi