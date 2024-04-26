Fiyatı düşürmek için bakanlıktan hamle! Tavuğa ihracat yasağı

Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattı. Fahiş fiyatla mücadele için beyaz ete ihracat yasağı getirilecek.
CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, bakanlığın çalışmasını anlattı. Uludağ, fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" değerlendirmesini aktardı. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasının detayını anlatarak yasak geleceğini söyledi.
KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA VAR
Kırmızı et fiyatları ile ilgili Bakanlığın açıklamada bulunduğunu belirten Uludağ "Kırmızı etle ilgili de çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Piyasaya et sürümü daha da artacak. Kırmızı etin fiyatlarının da düşecek" dedi.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.