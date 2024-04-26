26 Nis 2024 - 21:49- Gündem G:

Fiyatı düşürmek için bakanlıktan hamle! Tavuğa ihracat yasağı

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Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Beyaz ete ihracat yasağı geliyor.

Fiyatı düşürmek için bakanlıktan hamle! Tavuğa ihracat yasağı mask
Fiyatı düşürmek için bakanlıktan hamle! Tavuğa ihracat yasağı
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Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattı. Fahiş fiyatla mücadele için beyaz ete ihracat yasağı getirilecek.

CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, bakanlığın çalışmasını anlattı. Uludağ, fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" değerlendirmesini aktardı. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasının detayını anlatarak yasak geleceğini söyledi.

Fiyatı düşürmek için bakanlıktan hamle! Tavuğa ihracat yasağı

KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA VAR

Kırmızı et fiyatları ile ilgili Bakanlığın açıklamada bulunduğunu belirten Uludağ "Kırmızı etle ilgili de çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Piyasaya et sürümü daha da artacak. Kırmızı etin fiyatlarının da düşecek" dedi.

Kaynak: CNNTURK

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26 Nis 2024 - 21:49 - Gündem

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