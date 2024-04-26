Kurutaya bir gün kala İYİ Parti'de flaş gelişme

Genel Merkeze yapılan eleştirilerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.
Kurultaya bir gün kala İYİ Parti flaş bir karar alarak salona seyirci alınmayacağını duyurdu.
İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını;
27 Nisan Cumartesi, 11.00'de, ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz...
Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.