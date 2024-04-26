26 Nis 2024 - 21:32- Gündem G:

Kurutaya bir gün kala İYİ Parti'de flaş gelişme

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Yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti'de flaş gelişme yaşandı. Partinin yarın düzenlenecek kurultayına seyirici alınmayacağı açıklandı.

Kurutaya bir gün kala İYİ Parti'de flaş gelişme mask
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Genel Merkeze yapılan eleştirilerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı.  Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.

Kurultaya bir gün kala İYİ Parti flaş bir karar alarak salona seyirci alınmayacağını duyurdu.

İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını; 

27 Nisan Cumartesi, 11.00'de, ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz...

Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, Belediye

26 Nis 2024 - 21:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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