Kanser tedavisi gören Kral Charles görevine geri dönüyor

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceğini duyurdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral, halka açık ziyaretlerden ilkini 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezine yapacak.

Kral, haziranda ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

Açıklamada, " sağlık ekibinin şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece cesaretlendiği ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlu kanıda oldukları" belirtildi.

Kaynak: KARAR