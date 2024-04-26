Dereye yuvarlanan otomobil karı-kocayı ayırdı

Şehir merkezinden ilçeye seyir halinde olan Mehmet Bölük idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarından geçen Tamzara Irmağı’na yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatan otomobildeki karı koca yaralandı.

KARI-KOCAYI ÖLÜM AYIRDI

Adrese ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mehmet Bölük’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Bedriye Bölük ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA