Korkunç kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Akşam saatlerinde yaşanan kazada Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Ö. yönetimindeki otomobil, Şuayip A. yönetimindeki soda yüklü tıra arkadan çarptı.
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Kazada, otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.