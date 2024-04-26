- Spor

Beşiktaş'ta derbide 4 isim forma giyemeyecek

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Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Beşiktaş, derbi öncesi açıklama yaparak 4 oyuncusunun Fenerbahçe derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."

Kaynak: DHA

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26 Nis 2024 - 20:16 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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