Şiddetli yağışlar sel felaketini getirdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanzanya'da haftalardır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer şu ana kadar 155 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin de yaralandığını belirtti. Yollarda, köprülerde ve demiryollarında hasar meydana geldiği bilgisi aktarılırken yağışlardan 200 binden fazla kişinin ve 51 bin evin etkilendiğini bildirdi.
KOMŞUDA DA KAYIP ARTIYOR
Komşu Kenya’da da yağış etkisini sürdürüyor. Kenya Kızıl Haçı, Mart ayından bu yana sel nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR
Önümüzdeki günlerde daha şiddetli yağışların beklendiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.