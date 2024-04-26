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Şiddetli yağışlar sel felaketini getirdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'yı sel felaketi vurdu. Şu ana kadar 155 kişi hayatını kaybettiğini açıklandı. Komşu ülke Kenya da felaketten etkilenirken kayıp bilançosu 45 olarak açıklandı.

Akşam saatlerinde yağış geliyor mask
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Tanzanya'da haftalardır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer şu ana kadar 155 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin de yaralandığını belirtti. Yollarda, köprülerde ve demiryollarında hasar meydana geldiği bilgisi aktarılırken  yağışlardan 200 binden fazla kişinin ve 51 bin evin etkilendiğini bildirdi.

KOMŞUDA DA KAYIP ARTIYOR

Komşu Kenya’da da yağış etkisini sürdürüyor. Kenya Kızıl Haçı, Mart ayından bu yana sel nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR

Önümüzdeki günlerde daha şiddetli yağışların beklendiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

26 Nis 2024 - 20:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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