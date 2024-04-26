26 Nis 2024 - 20:03- Spor G:

Corendon Alanyaspor'un Büyükekşi'ye desteği tepki çekti

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Trendyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un dün yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek vermesi, spor kamuoyunun tepkisine neden oldu

Corendon Alanyaspor'un Büyükekşi'ye desteği tepki çekti mask
Corendon Alanyaspor'un Büyükekşi'ye desteği tepki çekti
Corendon Alanyaspor'un Büyükekşi'ye desteği tepki çekti
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Son dönemlerde Türk futbolunun en çok eleştirilen ismi olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, erken seçim isteyenler için tarihi 18 Temmuz olarak göstermişti. TFF Genel Kurulu'nun EURO 2024'ün hemen ardından 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıklayan Büyükekşi, spor kamuoyunun ve birçok spor kulübünün tepkisini çekmişti.

ALANYASPOR: 18 TEMMUZ'DA YAPILMALI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama ile TFF Başkanı Büyükekşi'ye destek verince, eleştiriler de arka arkaya geldi. Alanyaspor'un açıklamasına tek destek ise gazeteci Eyüp Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Ali Koç'un TFF'de hemen seçim yaptırma ve Servet Yardımcı'yı başkan seçtirme planı başarısız oluyor.
Birçok kulüp, seçim için 18 Temmuz diyor.
Kazanan, sakin kalan ve akil davranan Dursun Özbek oldu." twitini paylaştı. Haber MERKEZİ

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26 Nis 2024 - 20:03 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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