Corendon Alanyaspor'un Büyükekşi'ye desteği tepki çekti

Son dönemlerde Türk futbolunun en çok eleştirilen ismi olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, erken seçim isteyenler için tarihi 18 Temmuz olarak göstermişti. TFF Genel Kurulu'nun EURO 2024'ün hemen ardından 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıklayan Büyükekşi, spor kamuoyunun ve birçok spor kulübünün tepkisini çekmişti.

ALANYASPOR: 18 TEMMUZ'DA YAPILMALI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama ile TFF Başkanı Büyükekşi'ye destek verince, eleştiriler de arka arkaya geldi. Alanyaspor'un açıklamasına tek destek ise gazeteci Eyüp Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Ali Koç'un TFF'de hemen seçim yaptırma ve Servet Yardımcı'yı başkan seçtirme planı başarısız oluyor.

Birçok kulüp, seçim için 18 Temmuz diyor.

Kazanan, sakin kalan ve akil davranan Dursun Özbek oldu." twitini paylaştı. Haber MERKEZİ