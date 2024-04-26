Alanya'da 'SMA hastası Arya' için oyuncak satışı

Alanya Belediyesi tarafından 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Alanya Belediyesi'nin koordinesinde, ALTSO Başkanı Eray Erdem'in desteğiyle Gazipaşa'da yaşayan SMA hastası Arya bebeğe umut olmak için UBS Ahşap Oyuncak satışı yapılacak.

Etkinliği düzenleyen yazar Neslihan Gülsever, "Ahşap oyuncaklarımızın tamamı kayın ağacından üretilmiş, naturel görünümlü, boyasız, sağlığa zararsız ve hijyeniktir. Ebeveynler çocuklarına oyuncaklarımızdan satın alıp, evlerinde oyuncaklarla birlikte verdiğimiz akrilik boya ile boyama yaparak, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekler. Oyuncaklarımız büyük küçük herkese hitap etmektedir. Bu satıştaki amacımız Gazipaşa'da yaşayan SMA hastası Arya bebeğimize katkı sağlamaktır. Bebeğimizin bağış kampanyası maalesef henüz yüzde 56 seviyesinde. Tüm paranın 1 Ağustos 2024 tarihine kadar toplanması gerekiyor. O nedenle değerli halkımız isterlerse oyuncaklarımızdan alıp Arya'ya bu şekilde destek olabilirler, isterlerse Arya'nın valilik onaylı banka hesabına para gönderip bağışta bulunabilirler. Arya bizim de kızımız. Alanya halkı ve Gazipaşa halkı nasıl ki diğer SMA hastası bebekler için bir olup, onların sağlıklarına kavuşmaları için çaba sarfettiyse Arya için de aynı çaba ve hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Allah'ın izni ve hayırseverlerimizin destekleri ile inşallah SMA değil Arya kazanacak!" dedi. (Haber MERKEZİ)