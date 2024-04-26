26 Nis 2024 - 19:48- Magazin G:

Ameliyat olan Hasan Can Kaya taburcu oldu

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya geçtiğimiz hafta omzunda kırık olduğu tespit edilerek acil ameliyata alınmıştı. Kaya'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Ameliyat olan Hasan Can Kaya taburcu oldu mask
Ameliyat olan Hasan Can Kaya taburcu oldu
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Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten sanatçı kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Yaşadığı talihsiz sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı tüm gösterilerin biletleri haftalar öncesinde satılan ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Kaya sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. 'Konuşanlar' bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesini ertelemek durumunda kaldım. Özetle iyiyiz, işimizin başındayız. Gösterdiğiniz büyük ilgiye ve sevgiye çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum."

Kaynak: NTV

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26 Nis 2024 - 19:48 - Magazin

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