Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları, ABD'de gelen verilerin etkisiyle yatay seyretti.
Ortadoğu'da çatışmaların keskin şekilde tırmanacağı yönünde endişelerin azalması da altın fiyatlarını etkiledi.
Ons altın, yüzde 0,1 yükselişle 2.334 dolar seviyesinde işlem gördü.
Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE), aylık periyotta yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Beklentiler de verinin yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.
Gram ve çeyrek fiyatları hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.
Gram altın, 2.437 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.980 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.