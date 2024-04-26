- Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

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Her gün değişen altın fiyatları, yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar mask
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
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Altın fiyatları, ABD'de gelen verilerin etkisiyle yatay seyretti.

Ortadoğu'da çatışmaların keskin şekilde tırmanacağı yönünde endişelerin azalması da altın fiyatlarını etkiledi.

Ons altın, yüzde 0,1 yükselişle 2.334 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE), aylık periyotta yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Beklentiler de verinin yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.

Gram ve çeyrek fiyatları hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.437 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.980 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Kaynak: NTV

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26 Nis 2024 - 19:43 - Ekonomi

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