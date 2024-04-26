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Komşusunun muayenesinde fenalaşan kadının kalbi durdu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, halsizlik şikayetiyle komşusu Dr. A.S.'ye ait özel muayenehaneye giden Bedriye Kesmen'in (63), serum takılması sonrası kalbi durdu. Müdahele sonrası kalbi yeniden çalıştırılan kadın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm yapılanlara rağmen hayatını kaybetti.

Komşusunun muayenesinde fenalaşan kadının kalbi durdu mask
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Fethiye'de 3 çocuk annesi Bedriye Kesmen, önceki gün halsizlik şikayetiyle özel muayenesi olan komşusu Dr. A.S.'ye gitti. İddiaya göre doktor, muayene ettiği Kesmen'e serum taktırdı. Serum takıldıktan kısa bir süre sonra fenalaşan Kesmen'in kalbi durdu.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Kesmen'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kesmen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesmen'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesmen'in ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

'KENDİSİNE DEFALARCA KEZ UYGULANAN TEDAVİDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIK'

Olayın ardından konuşan Dr. A.S. ise "Hastamız solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bize sık sık gelmekteydi. Aynı serumdan daha önce de çok sefer kendisine uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kez serumdan sonra rahatsızlanınca gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Orada durumu düzeldi. Tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındı, sonrasında yaşamını yitirdi. Olay savcılığa intikal etti. Kendisine daha önce defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadı. Alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp, yaşanmadığı adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacaktır. Böyle bir olay yaşandığı için biz de üzgünüz" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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26 Nis 2024 - 19:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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