Engelli genç sulama kanalında boğuldu

Mustafa Durdu, serinlemek için girdiği sulama göletine girdi. Bir süre sonra Durdu'nun suda çırpındığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen Jandarma Su Altı Arama ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu Durdu'nun cansız bedenine ulaştı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA