Aynı yönde giden iki araç birbirine girdi

Sivas’tan Ağrı'ya giden G.T. yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas'tan Gaziantep'e giden Ş.A. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
7 YARALI
Kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.