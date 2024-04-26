Aynı yönde giden iki araç birbirine girdi

Sivas’tan Ağrı'ya giden G.T. yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas'tan Gaziantep'e giden Ş.A. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

7 YARALI

Kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA