26 Nis 2024 - 18:40- Magazin G:

Yusuf Güney'den şok iddia! Kenan Işık astral seyahatte

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Şarkıcı Yusuf Güney, 2014 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık'la ilgili flaş iddialarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Yusuf Güney'den şok iddia! Kenan Işık astral seyahatte mask
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Kenan Işık, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu yaptığı Mart 2014'te, spor sonrası girdiği sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtmiş, kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düşmüştü.
 
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren sanatçı, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı. Dört saatlik oeprasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney'den şok iddia! Kenan Işık astral seyahatte

Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, " Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor” dedi.

Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: CNNTURK

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26 Nis 2024 - 18:40 - Magazin

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