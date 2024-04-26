Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ilk kez görüntülendi

Ceyda Düvenci’yle8 yıllık evliliği geçen yılın temmuz ayında sona eren oyuncu Bülent Şakrak’ın Esra Akpınar’la aşk yaşadığı konuşuluyordu.
Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ilk kez birlikte görüntülendi. Sevgililer önceki gece Etiler’deki bir mekâna girerken objektife yansıdı.
BİZİ BİLEN BİLİR
Bülent Şakrak, “Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, aşk soruları üzerine de “Her şey yolunda, iyi akşamlar diliyorum” demekle yetindi.
Bülent Şakrak, Zeynep Bastık’ın önceki akşam TİM Show Center’da verdiği konserde de sevgilisi Esra Akpınar’ı öperken görüntülendi.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.