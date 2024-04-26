Yasmin Erbil sevgilisi Survivor Yiğit'le spor salonunda poz verdi

Survivor'da yaptıklarıyla adından söz ettirmeyi başaran Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.
Survivor nedeniyle uzun bir süre ayrı kalan ikili tekrardan kavuştu. Hasret gidermek için tatile çıkan Erbil ve Poyraz bu kez spor salonundan pozlarını paylaştı.
"ACAYİP YAKIŞIYORLAR"
Erbil, Yiğit Poyraz'ı etiketleyerek spor salonundan pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Yasmin Erbil'in o karesi sosyal medyada olay yarattı. İkilinin hayranlarından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
İkilinin pozuna, "Yasmin çok şanslı", "Abi acayip yakışıyorlar", "İkisini de çok seviyorum", "Hadi artık evlenin" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.