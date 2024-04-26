26 Nis 2024 - 18:25- Gündem G:

Feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Sivas'ta hafif ticari araç aynı yöndeki başka bir hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı mask
Feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Sivas'ın Hafik ilçesinde aynı yöne giden iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-200 kara yolun Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas’tan Ağrı'ya giden G.T. yönetimindeki 52 AEF 561 plakalı hafif ticari araç, Sivas'tan Gaziantep'e giden Ş.A. idaresindeki 27 AIG 696 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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26 Nis 2024 - 18:25 DHA Sivas- Gündem

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