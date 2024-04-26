İlhan Mansız baba oldu. İsim tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu

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Geçen sene Lela Leyla ile hayatlarını birleştiren İlhan Mansız baba oldu. Oğlunu kucaklarına aldıkları aile fotoğraflarını paylaşan Mansız isim tercihiyle eleştirilerin hedefi oldu.

YABANCI İSİM TERCİHİNE SERT TEPKİ



Mansız, kucağına aldığı oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız' notuyla paylaştı ve ismi sebebiyle pek çok takipçisinin eleştirisini aldı.

Fotoğrafları çok tatlı bulan takipçiler, İlhan Mansız'a yabancı isim nedeniyle sert yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi