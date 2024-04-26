İlhan Mansız baba oldu. İsim tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu

Geçen sene Lela Leyla ile hayatlarını birleştiren İlhan Mansız baba oldu. Oğlunu kucaklarına aldıkları aile fotoğraflarını paylaşan Mansız isim tercihiyle eleştirilerin hedefi oldu.
YABANCI İSİM TERCİHİNE SERT TEPKİ
Mansız, kucağına aldığı oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız' notuyla paylaştı ve ismi sebebiyle pek çok takipçisinin eleştirisini aldı.
Fotoğrafları çok tatlı bulan takipçiler, İlhan Mansız'a yabancı isim nedeniyle sert yorumlarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.